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Пулев подтвердил бой с Джошуа

Пулев подтвердил бой с Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Болгарский боксёр Кубрат Пулев в своём «фейсбуке» подтвердил проведение боя за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии IBF с британцем Энтони Джошуа в Стамбуле в мае 2020 года. Поединок пройдёт на стадионе футбольного клуба «Бешикташ». Точную дату боя боксёр не назвал.

30-летний Джошуа 7 декабря завоевал принадлежавшие американскому боксёру мексиканского происхождения Энди Руису титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), WBO и IBF. Соперники провели второй поединок — в первом в июне победу одержал Руис. Джошуа воспользовался пунктом о реванше в контракте.

В активе Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение. 38-летний Пулев одержал 28 побед (в том числе 14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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