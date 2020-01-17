Херб Дин в седьмой раз станет рефери боя Макгрегора

Рефери Херб Дин в седьмой раз выйдет в октагон в качесте рефери боя, в котором принимает участие ирландец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, сообщает Fightmag. Ранним утром 19 января мск Макгрегор на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе сразится с американцем Дональдом Серроне.
Последний поединок Макгрегор провёл в октябре 2018 года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, который успешно применил болевой приём в четвёртом раунде и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе. Тот бой также судил Дин.
На счету 31-летнего Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. У 36-летнего Серроне 36 побед, 13 поражений и одна ничья в 50 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дональд Серроне.
- 17 января 2020
-
11:00
-
10:32
-
10:08
-
10:02
-
09:51
-
09:06
-
00:27
- 16 января 2020
-
23:51
-
22:44
-
21:12
-
21:04
-
19:58
-
18:37
-
17:27
-
16:00
-
15:19
-
15:07
-
14:56
-
14:10
-
13:26
-
12:46
-
12:15
-
11:28
-
10:35
-
09:41
-
09:01
-
08:48
-
08:12
-
08:03
-
07:56
-
05:37
-
00:51
- 15 января 2020
-
22:56
-
21:51
-
20:49