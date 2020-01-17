Херб Дин в седьмой раз станет рефери боя Макгрегора

Рефери Херб Дин в седьмой раз выйдет в октагон в качесте рефери боя, в котором принимает участие ирландец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, сообщает Fightmag. Ранним утром 19 января мск Макгрегор на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе сразится с американцем Дональдом Серроне.

Последний поединок Макгрегор провёл в октябре 2018 года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, который успешно применил болевой приём в четвёртом раунде и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе. Тот бой также судил Дин.

На счету 31-летнего Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. У 36-летнего Серроне 36 побед, 13 поражений и одна ничья в 50 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дональд Серроне.