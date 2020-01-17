Бой Вудли и Эдвардса возглавит кард турнира UFC в Лондоне

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли в следующем поединке сразится с Леоном Эдвардсом. Бойцы возглавят кард турнира в Лондоне. Об этом сообщил журналист Бретт Окамото в своём «твиттере», ссылаясь на слова президента UFC Дэны Уайта.

Тайрон Вудли провёл последний бой на турнире UFC 235, в котором решением судей уступил Камару Усману и потерял чемпионский пояс. На его счету 19 побед, 4 поражения и 1 ничья в смешанных единоборствах.

Победная серия Леона Эдвардса составляет восемь поединков. В последнем бою он единогласным решением судей одолел Рафаэля дос Аньоса. Всего на его счету 18 побед и 3 поражения в MMA, а ещё один бой признан несостоявшимся.

Напомним, лондонский турнир UFC Fight Night 171 пройдёт 21 марта.