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Бой Вудли и Эдвардса возглавит кард турнира UFC в Лондоне

Бой Вудли и Эдвардса возглавит кард турнира UFC в Лондоне
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли в следующем поединке сразится с Леоном Эдвардсом. Бойцы возглавят кард турнира в Лондоне. Об этом сообщил журналист Бретт Окамото в своём «твиттере», ссылаясь на слова президента UFC Дэны Уайта.

Тайрон Вудли провёл последний бой на турнире UFC 235, в котором решением судей уступил Камару Усману и потерял чемпионский пояс. На его счету 19 побед, 4 поражения и 1 ничья в смешанных единоборствах.

Победная серия Леона Эдвардса составляет восемь поединков. В последнем бою он единогласным решением судей одолел Рафаэля дос Аньоса. Всего на его счету 18 побед и 3 поражения в MMA, а ещё один бой признан несостоявшимся.

Напомним, лондонский турнир UFC Fight Night 171 пройдёт 21 марта.

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