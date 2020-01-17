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Исмаилов побоксировал на пляже и спросил совета на тему боя с Емельяненко. Видео

Исмаилов побоксировал на пляже и спросил совета на тему боя с Емельяненко. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов показал, как готовится к поединку с соотечественником Александром Емельяненко. Бой Емельяненко и Исмаилова состоится на турнире на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.

Боец опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором можно посмотреть, как он боксирует на пляже. В подписи к видео он спросил болельщиков, какой стиль боя им бы хотелось видеть в его исполнении.

«В стойке решать будем? Я склонен боксировать в своём следующем бою, но многие меня предостерегают, типа у тебя есть борьба, не рискуй, делай.

Самое интересное для меня сейчас — чего хочет публика. Боя в стойке? Или увидеть всю красоту смешанных единоборств?» — подписал видео Исмаилов.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

А. Емельяненко показал, как готовится к бою с Исмаиловым. Фото
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