«Теперь «Спартак» становится вовсе родным». Отец Хабиба оценил фото футболистов в папахах

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, оценил изображение, на котором футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев предстали в папахах. Этот головной убор является одним из символов Дагестана, откуда родом Нурмагомедовы.

Нурмагомедов-старший опубликовал в «Инстаграме» картинку с футболистами и признался, что после такого стал ещё больше любить «Спартак».

«Вот уже полвека болею за «Спартак», а теперь он становится вовсе родным. Спасибо, ребята!» — написал Абдулманап Нурмагомедов.

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» тренера.

Напомним, 31-летний Хабиб Нурмагомедов — непобеждённый боец. Он выиграл все 28 поединков MMA, в которых принимал участие.

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