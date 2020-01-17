Уайт назвал Макгрегора одним из величайших в истории и сравнил с Тайсоном и Мейвезером

Президент UFC Дэна Уайт считает, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор является одним из величайших бойцов в истории единоборств. По словам функционера, его можно поставить в один ряд с такими великими спортсменами, как Майк Тайсон, Рэй «Шугар» Леонард и Флойд Мейвезер-младший.
«Конор — одна из величайших звёзд в истории единоборств. Когда вы упоминаете о нём, то рядом идут имена Майка Тайсона, Рэя „Шугара“ Леонарда, Флойда Мейвезера. Он собирал крупнейшие события pay-per-view (PPV — принцип платных трансляций). Все, кто говорит плохо об этих поединках, должны смотреть на цифры. Я даже не слушаю эту ерунду», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Ранним утром 19 января мск Конор Макгрегор проведёт поединок на турнире UFC 246. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне.
- 17 января 2020
-
18:19
-
18:04
-
17:28
-
16:11
-
15:13
-
14:52
-
14:42
-
14:14
-
13:46
-
12:30
-
12:05
-
11:00
-
10:32
-
10:08
-
10:02
-
09:51
-
09:06
-
00:27
- 16 января 2020
-
23:51
-
22:44
-
21:12
-
21:04
-
19:58
-
18:37
-
17:27
-
16:00
-
15:19
-
15:07
-
14:56
-
14:10
-
13:26
-
12:46
-
12:15
-
11:28
-
10:35