Владимир Кличко: возможно, я бы мог попробовать себя в UFC

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко считает, что смешанные единоборства — гораздо более тяжёлый и жёсткий вид спорта, чем бокс. Также украинец дал понять, что ему было бы интересно попробовать свои силы в сильнейшем ММА-промоушене мира — UFC.

«Я очень уважаю бойцов ММА. Им приходится быть очень гибкими в плане умений и способностей. Они должны боксировать и бороться. Раунды длиннее, это гораздо более тяжёлый вид спорта, чем бокс.

К примеру, в UFC тяжелее оставаться успешным и быть чемпионом, потому что конкуренция там очень высока. Я очень уважаю этих спортсменов, а когда вижу в клетке и женщин, то уважаю этот спорт ещё больше. Возможно, я мог бы попробовать себя в UFC. Я бы не смог бороться, так как у меня есть некоторые проблемы со спиной. Это бы мешало развивать борцовские навыки долго, но в молодости я занимался дзюдо», — приводит слова Кличко Business Insider.