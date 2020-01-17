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Уайлдер: если Фьюри меня нокаутирует, я завершу карьеру

Уайлдер: если Фьюри меня нокаутирует, я завершу карьеру
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер с удивлением отреагировал на недавние слова экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Британец пообещал нокаутировать Уайлдера во втором раунде.

«Я планирую выступать ещё шесть лет. Но если он нокаутирует меня во втором раунде, я завершу карьеру. Я закончу выступать», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Повторная встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Впервые боксёры встретились в 2018 году, тогда судьи зафиксировали ничью. В случае ничьей или победы Уайлдер уже в 11-й раз защитит титул чемпиона мира. Напомним, что менеджеры боксёров уже заявили, что независимо от исхода второго боя спортсмены встретятся и третий раз.

Фьюри приснилось, что он нокаутирует Уайлдера во втором раунде
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