Уайлдер: если Фьюри меня нокаутирует, я завершу карьеру
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер с удивлением отреагировал на недавние слова экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Британец пообещал нокаутировать Уайлдера во втором раунде.
«Я планирую выступать ещё шесть лет. Но если он нокаутирует меня во втором раунде, я завершу карьеру. Я закончу выступать», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
Повторная встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Впервые боксёры встретились в 2018 году, тогда судьи зафиксировали ничью. В случае ничьей или победы Уайлдер уже в 11-й раз защитит титул чемпиона мира. Напомним, что менеджеры боксёров уже заявили, что независимо от исхода второго боя спортсмены встретятся и третий раз.
Фьюри приснилось, что он нокаутирует Уайлдера во втором раунде
Читайте также
- 17 января 2020
-
19:20
-
18:19
-
18:04
-
17:28
-
16:11
-
15:13
-
14:52
-
14:42
-
14:14
-
13:46
-
12:30
-
12:05
-
11:00
-
10:32
-
10:08
-
10:02
-
09:51
-
09:06
-
00:27
- 16 января 2020
-
23:51
-
22:44
-
21:12
-
21:04
-
19:58
-
18:37
-
17:27
-
16:00
-
15:19
-
15:07
-
14:56
-
14:10
-
13:26
-
12:46
-
12:15
-
11:28
Партнерский контент