Уайлдер: если Фьюри меня нокаутирует, я завершу карьеру

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер с удивлением отреагировал на недавние слова экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Британец пообещал нокаутировать Уайлдера во втором раунде.

«Я планирую выступать ещё шесть лет. Но если он нокаутирует меня во втором раунде, я завершу карьеру. Я закончу выступать», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Повторная встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Впервые боксёры встретились в 2018 году, тогда судьи зафиксировали ничью. В случае ничьей или победы Уайлдер уже в 11-й раз защитит титул чемпиона мира. Напомним, что менеджеры боксёров уже заявили, что независимо от исхода второго боя спортсмены встретятся и третий раз.