Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед турниром UFC 246

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии встретятся экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор и экс-претендент на титул Дональд Серроне.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 77,1 кг.

Церемония взвешивания продолжается, и пока не все бойцы прошли процедуру.

UFC 246. Взвешивание

Основной кард

Конор Макгрегор (170 фунтов) — Дональд Серроне (170 фунтов)

Холли Холм (135,5) — Ракель Пеннингтон (136)

Алексей Олейник (238) — Морис Грин

Клаудиа Гаделья — Алекса Грассо

Энтони Петтис (155,5) — Диего Феррейра (155,5).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне.