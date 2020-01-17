Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед турниром UFC 246

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии встретятся экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор и экс-претендент на титул Дональд Серроне.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 77,1 кг.
Церемония взвешивания продолжается, и пока не все бойцы прошли процедуру.
UFC 246. Взвешивание
Основной кард
Конор Макгрегор (170 фунтов) — Дональд Серроне (170 фунтов)
Холли Холм (135,5) — Ракель Пеннингтон (136)
Алексей Олейник (238) — Морис Грин
Клаудиа Гаделья — Алекса Грассо
Энтони Петтис (155,5) — Диего Феррейра (155,5).
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне.
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