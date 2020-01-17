UFC и РЕН ТВ договорились о дальнейшей трансляции боёв

14 января телеканал РЕН ТВ опубликовал скандальный проморолик к поединку UFC между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. Канал в проморолике назвал ирландца «клоуном» и «балаболом», что вызвало серьёзный резонанс. Позже публикация была удалена, однако представители UFC заявили, что негативно относятся к проявлениям неуважения в отношении бойцов.
Накануне UFC и РЕН ТВ провели переговоры и договорились впредь избегать подобных инцидентов, совместно работать над продвижением турниров UFC в России. Так, 19 апреля будет показан турнир UFC 249, на котором в октагоне встретятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
В пресс-службе РЕН ТВ подтвердили «Чемпионату», что руководство телеканала договорилось с UFC о дальнейшей трансляции боёв.
Напомним, ранним утром 19 января мск Конор Макгрегор и Дональд Серроне проведут поединок на турнире UFC 246. РЕН ТВ покажет встречу в прямом эфире. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор – Серроне.
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