UFC и РЕН ТВ договорились о дальнейшей трансляции боёв

14 января телеканал РЕН ТВ опубликовал скандальный проморолик к поединку UFC между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. Канал в проморолике назвал ирландца «клоуном» и «балаболом», что вызвало серьёзный резонанс. Позже публикация была удалена, однако представители UFC заявили, что негативно относятся к проявлениям неуважения в отношении бойцов.



Накануне UFC и РЕН ТВ провели переговоры и договорились впредь избегать подобных инцидентов, совместно работать над продвижением турниров UFC в России. Так, 19 апреля будет показан турнир UFC 249, на котором в октагоне встретятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.



В пресс-службе РЕН ТВ подтвердили «Чемпионату», что руководство телеканала договорилось с UFC о дальнейшей трансляции боёв.



Напомним, ранним утром 19 января мск Конор Макгрегор и Дональд Серроне проведут поединок на турнире UFC 246. РЕН ТВ покажет встречу в прямом эфире. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор – Серроне.

«Сказочный балабол и ирландский клоун». Скандал вокруг российского промо к бою Макгрегора Возможно, в этом скандале замешаны рептилоиды.