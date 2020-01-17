Бой основного карда UFC 246 между Гадельей и Грассо отменён

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его основном карде должны были встретиться экс-претендентка на титул Клаудиа Гаделья и Алекса Грассо. Предполагалось, что встреча состоится в минимальном весе.
Однако по решению Атлетической комиссии штата Невада встреча была отменена, сообщает на своей странице в «Твиттере» Ариэль Хельвани. Дело в том, что Грассо провалила взвешивания, показав значительный перевес. Согласно правилам, установленным в Неваде, при организации боя в минимальной весовой категории максимальная разница в весе спортсменов может составлять 1,36 кг. Однако Грассо оказалась тяжелее Гадельи на 2,72 кг.
Напомним, главным поединком турнира UFC 246 станет встреча с участием Конора Макгрегора. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Серроне.
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