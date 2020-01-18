Макгрегор получит $ 3 млн за бой с Серроне на UFC 246

Атлетическая комиссия штата Невада назвала гарантированные выплаты, которые получат ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне за бой на UFC 246, сообщает MMA Fighting.

Ирландец гарантированно заработает $ 3 млн. Эта сумма не включает отчислений за продажу платных трансляций. Ранее ирландец в интервью заявил, что рассчитывает заработать за бой с Серроне не менее $ 80 млн.

Серроне в свою очередь получит $ 200 тыс. В случае победы над Макгрегором эта сумма будет удвоена.

Встреча Конора Макгрегора с Дональдом Серроне станет главным событием вечера на турнире UFC 246, проведение которого запланировано на 19 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет первое появление Конора в октагоне с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова. Серроне также проиграл минувший бой, не справившись с Джастином Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.

Макгрегор сообщил, что заработает за бой с Серроне $ 80 млн