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Лобов прилетел в Лас-Вегас, чтобы поддержать Макгрегора

Лобов прилетел в Лас-Вегас, чтобы поддержать Макгрегора
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Артём Лобов прилетел в Лас-Вегас на турнир UFC 246, чтобы поддержать своего друга и спарринг-партнёра Конора Макгрегора в поединке с Дональдом Серроне. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.

«Вы спрашивали, где я? Я здесь, чтобы поддержать своего брата! Вперёд, Конор!» — сказал Лобов.

Встреча Конора Макгрегора с Дональдом Серроне станет главным событием вечера на турнире UFC 246, проведение которого запланировано на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет первое появление Конора в октагоне с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Серроне также проиграл минувший бой, не справившись с Джастином Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.

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