Сайборг: Макгрегор сделает всё возможное в поединке с Серроне

Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг поделилась ожиданиями от предстоящего поединка бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

«Серроне постоянно сражается, он настоящий боец. Но Конор выглядит очень сосредоточенным. У нас одинаковый подход, и его отношение к делу очень мотивирует меня на тренировках. В каждом своём интервью Конор выглядит сосредоточенным. Я думаю, что он сделает всё возможное в поединке с Серроне. Я желаю удачи обоим бойцам.



Макгрегору нужно избегать негатива вокруг себя и сосредоточиться на боях. Нужно пройти через много трудностей, чтобы слава в итоге изменила вашу жизнь, но не вас самих», — приводит слова Крис Сайборг Metro.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.