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Уайт подтвердил бой Сехудо и Алду на турнире 9 мая в Бразилии

Уайт подтвердил бой Сехудо и Алду на турнире 9 мая в Бразилии
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что что промоушен ведёт работу над поединком между чемпионом организации в легчайшем весе Генри Сехудо и экс-чемпионом организации в полулёгком весе Жозе Алду, сообщил в «Твиттере» инсайдер Бретт Окамото.

Алду и Сехудо должны встретиться на турнире UFC 250, который состоится 9 мая в Сан-Паулу (Бразилия). Не исключено, что это будет не единственный титульный поединок на турнире, но всё же именно эта встреча возглавит шоу.

Сехудо предыдущий поединок провёл в июне 2019 года и досрочно победил Марлона Мораеса. Не так давно Генри отказался от пояса в наилегчайшем весе, оставив его вакантным. Бразильский ветеран Алду проиграл две последние встречи. Минувший поединок он провёл на турнире UFC 245 и уступил раздельным решением судей всё тому же Мораесу.

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