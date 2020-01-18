Прямую трансляцию боя UFC 246 Макгрегор — Серроне покажет «Рен-ТВ»

В ночь с 18 на 19 января 2020 года мск в Лас-Вегасе (США) состоится поединок между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американским бойцом Дональдом Серроне. Поединок начнётся в 6:00 мск. Прямой эфир можно будет посмотреть на телеканале «Рен-ТВ».
Помимо боя Макгрегора и Серроне в основном карде пройдут следующие поединки:
Холли Холм — Ракель Пеннингтон — женский легчайший вес
Алексей Олейник — Морис Грин — тяжёлый вес
Брайан Келлехер — Оде Осборн — легчайший вес
Энтони Петтис — Диего Феррейра — лёгкий вес.
Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. На счету Конора 21 победа в 25 боях. У Серроне 35 побед в 48 поединках.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
- 18 января 2020
-
19:09
-
19:00
-
18:33
-
18:00
-
17:26
-
16:46
-
14:54
-
14:48
-
13:34
-
12:01
-
10:26
-
08:53
-
07:48
-
06:42
-
06:00
-
03:43
-
00:57
- 17 января 2020
-
23:32
-
23:16
-
22:17
-
21:11
-
20:54
-
19:20
-
18:19
-
18:04
-
17:28
-
16:11
-
15:13
-
14:52
-
14:42
-
14:14
-
13:46
-
12:30
-
12:05
-
11:00