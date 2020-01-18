Прямую трансляцию боя UFC 246 Макгрегор — Серроне покажет «Рен-ТВ»

В ночь с 18 на 19 января 2020 года мск в Лас-Вегасе (США) состоится поединок между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американским бойцом Дональдом Серроне. Поединок начнётся в 6:00 мск. Прямой эфир можно будет посмотреть на телеканале «Рен-ТВ».



Помимо боя Макгрегора и Серроне в основном карде пройдут следующие поединки:



Холли Холм — Ракель Пеннингтон — женский легчайший вес

Алексей Олейник — Морис Грин — тяжёлый вес

Брайан Келлехер — Оде Осборн — легчайший вес

Энтони Петтис — Диего Феррейра — лёгкий вес.



Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. На счету Конора 21 победа в 25 боях. У Серроне 35 побед в 48 поединках.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.