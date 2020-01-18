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Фьюри не собирается в ММА после завершения карьеры в боксе

Фьюри не собирается в ММА после завершения карьеры в боксе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что не собирается переходить в ММА после завершения боксёрской карьеры.

«С удовольствием подрался бы с бойцом ММА, но бой должен проходить без борьбы в партере. Это должен быть поединок в стойке. Можно провести его в клетке, с перчатками для смешанных единоборств. Можно провести бой по правилам кикбоксинга. Но я бы не советовал делать это с длинноногим гигантом.

Я готов к любому поединку, если в нём не будет тейкдаунов и прочих подобных вещей. Мне это не по нраву. Это просто не моё. У меня всё в порядке с ногами, но меня это не устраивает. Удары — другое дело. Стипе Миочич, Джон Джонс, Франсис Нганну — я готов встретиться с любым из них. Как завершу с боксом, сражусь с ними», — приводит слова Фьюри World Boxing News.

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