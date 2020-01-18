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Макгрегор и Серроне взглянули друг другу в глаза последний раз перед боем

Макгрегор и Серроне взглянули друг другу в глаза последний раз перед боем
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии встретятся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и экс-претендент на титул Дональд Серроне. В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания, по итогам которой показали одинаковый вес. В её ходе Макгрегор и Серроне посмотрели друг другу в глаза последний раз перед боем.

Напомним, для Макгрегора предстоящая схватка станет первой с октября 2018 года, когда он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Что касается Серроне, то американец выходил в октагон в последний раз в сентябре минувшего года и проиграл нокаутом Джастину Гэтжи.

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