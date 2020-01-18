Вартанян: Серроне — идеальный соперник для Макгрегора

Экс-чемпион ACB в лёгком весе Эдуард Вартанян поделился мнением о предстоящем поединке Конора Макгрегора с Дональдом Серроне, а также порассуждал на тему актуальности повторного боя ирландца с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Достойный ли Серонне соперник? Конечно, достойный, раз вышел драться с Макгрегором. Нельзя сказать, что Серроне абы кто, но он стилистически очень подходит для Макгрегорра. Серроне часто проваливается, а у Макгрегора сила в контрпанчах. Учитывая все бои Серроне, он не очень сильный боец. Идеальный соперник для Конора. Вероятность, что бой закончится досрочно – очень высока.



Будет ли реванш Макгрегора против Хабиба справедлив? Понятие справедливости здесь вообще не актуально, по причине того, что это бизнес. Будет важно сколько внимания к себе привлечёт этот возможный бой. Стоит помнить, что у Хабиба бой с Фергюссоном, а Макгрегора с Серроне. Как только эти бои будут проведены, тогда уже можно будет говорить о реванше. Реванш будет намного интереснее, чем бой с Гэтжи. Он будет интересен для большинства фанатов. Но спортивная составляющая не будет утеряна. Конор изменил многие свои привычки, например, перестал бухать.



Даже если Конор проиграет Серроне – это не поставит крест на его карьере. У него просто будет реванш с Серроне, но, конечно, это будет серьёзным репутационным ударом» — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне.