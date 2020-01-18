Прямой эфир боя Макгрегор против Серроне проведёт «Рен-ТВ»

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena пройдёт первый в 2020 году турнир UFC — UFC 246. В его главном событии встретятся бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор и экс-претендент на титул в лёгком весе Дональд Серроне. Схватка начнётся, ориентировочно, в 6:00 мск. Прямую трансляцию можно будет увидеть на канале «Рен-ТВ».
Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. На счету Конора 21 победа в 25 боях. У Серроне 35 побед в 48 поединках, в минувшем бою Дональд нокаутом проиграл Джастину Гэтжи.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, США.
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