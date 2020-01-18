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Онлайн-трансляция боя Макгрегор vs Серроне на «Рен-ТВ»

Онлайн-трансляция боя Макгрегор vs Серроне на «Рен-ТВ»
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. Мероприятие пройдёт на знаменитой T-Mobile Arena. В его главном событии встретятся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул чемпиона промоушена в лёгком весе Дональд Серроне.

Эта схватка ориентировочно начнётся в 6:00 мск. Телеканал «Рен-ТВ» проведёт её прямую трансляцию.

Конор Макгрегор вернётся в октагон после более чем годичного перерыва. Предыдущий раз он выступал в октябре 2018 года. Тогда на турнире в Лас-Вегасе он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Серроне в последнем из своих боёв уступил Джастину Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию противостояния Конор Макгрегор — Дональд Серроне.

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