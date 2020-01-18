Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бой UFC 246 Макгрегор — Серроне покажет в прямом эфире «Рен-ТВ»

Бой UFC 246 Макгрегор — Серроне покажет в прямом эфире «Рен-ТВ»
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на знаменитой T-Mobile Arena состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии встретятся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул чемпиона в лёгком весе Дональд Серроне.

В прямом эфире это бой можно будет посмотреть на канале «Рен-ТВ». Ориентировочное начало встречи — 6:00.

Конор Макгрегор вернётся в октагон после более чем годичного перерыва. Предыдущий раз он выступал в октябре 2018 года. Тогда на турнире в Лас-Вегасе он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Серроне в последнем из своих боёв уступил Джастину Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию противостояния Конор Макгрегор — Дональд Серроне.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020