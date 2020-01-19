Дагестанский боец Аскаров: пусть Макгрегор победит сегодня, чтобы Хабиб его снова избил

Российский боец Аскар Аскаров прокомментировал победу над американцем Тимом Эллиотом на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США).

«Думаю, после победы над Тимом Эллиотом я поднимусь на восьмую строчку рейтинга. Надеюсь, руководство после пары побед даст титульный бой, но если нет — ничего страшного. Буду драться, сколько нужно и с кем нужно. Есть ли сожаление, что пояс больше не у Генри Сехудо? Он олимпийский чемпион по вольной борьбе, потому мне было интересно с ним подраться, а так особого восхищения к нему нет.

Хотел бы я, чтобы Макгрегор сегодня выиграл и у него состоялся реванш с Хабибом? Да, хотел бы, чтобы Хабиб опять его избил», — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, главным событием турнира в Лас-Вегасе станет встреча Конора Макгрегора с Дональдом Серроне.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя.