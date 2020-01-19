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Олейник победил Грина болевым приёмом на турнире UFC 246

Олейник победил Грина болевым приёмом на турнире UFC 246
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе проходит бойцовский вечер UFC 246. В основном карде российский боец Алексей Олейник встретился с американцем Морисом Грином.

Поединок завершился во втором раунде после того, как Олейник провёл болевой приём.

На счету 42-летнего Алексея Олейника стало 58 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. У 33-летнего Мориса Грина теперь восемь побед и четыре поражения в MMA.

Ранее на турнире россиянин Аскар Аскаров одержал победу над американцем Тимом Эллиотом.

Главным событием вечера станет поединок ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, и американца Дональда Серроне.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя.

UFC 2020. UFC 246, Лас-Вегас, США
Алексей Олейник (W) - Морис Грин
19 января 2020, воскресенье. 07:10 МСК
Окончено
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