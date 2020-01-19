Знаменитая бабуля Ковбоя, его сын и жена. Семья Серроне на арене

В эти минуты в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на знаменитой T-Mobile Arena проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии встретятся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул в лёгком дивизионе Дональд Серроне. Бойцы подерутся в полусреднем весе.
На арену прибыла семья Дональда Серроне — его знаменитая бабуля, а также супруга и сын, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Напомним, что незадолго до турнира UFC 246 в США вышел в свет документальный фильм о Серроне. В нём бабушка бойца рассказала о многих эпизодах из жизни Дональда, в том числе о не самом простом детстве.
Фото: Дмитрий Егоров
Ранее на турнире UFC 246 выступили два россиянина. Аскар Аскаров и Алексей Олейник одержали победы.
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