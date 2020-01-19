Фанат Конора готов поехать в Дагестан на реванш Макгрегора с Хабибом

Ранним утром 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится главный поединок турнира UFC 246, в котором Конор Макгрегор встретится с Дональдом Серроне. На T-Mobile Arena прибыло множество фанатов ирландца. С одним из них пообщался корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Болельщик дал прогноз на предстоящий поединок и заявил, что в случае проведения реванша Нурмагомедова с Макгрегором он приедет даже в Дагестан.
«Думаю, Конор Макгрегор победит Серроне техническим нокаутом. Вы спрашиваете меня, что будет дальше? Бой с Масвидалем может стать самым большим боем на планете Земля. Но потом должен быть Хабиб. Я приеду в Дагестан, если такой бой состоится там. Несомненно. Гарантирую тебе, сотни тысяч ирландцев отправятся туда. Ирландцев будет больше, чем русских», — передаёт слова болельщика Дмитрий Егоров.
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