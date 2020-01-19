Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фанат Конора готов поехать в Дагестан на реванш Макгрегора с Хабибом

Фанат Конора готов поехать в Дагестан на реванш Макгрегора с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится главный поединок турнира UFC 246, в котором Конор Макгрегор встретится с Дональдом Серроне. На T-Mobile Arena прибыло множество фанатов ирландца. С одним из них пообщался корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Болельщик дал прогноз на предстоящий поединок и заявил, что в случае проведения реванша Нурмагомедова с Макгрегором он приедет даже в Дагестан.

«Думаю, Конор Макгрегор победит Серроне техническим нокаутом. Вы спрашиваете меня, что будет дальше? Бой с Масвидалем может стать самым большим боем на планете Земля. Но потом должен быть Хабиб. Я приеду в Дагестан, если такой бой состоится там. Несомненно. Гарантирую тебе, сотни тысяч ирландцев отправятся туда. Ирландцев будет больше, чем русских», — передаёт слова болельщика Дмитрий Егоров.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020