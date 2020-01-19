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«Хабиб — лучший, Конор — цыплёнок!» Мексиканцы поддержали Нурмагомедова

«Хабиб — лучший, Конор — цыплёнок!» Мексиканцы поддержали Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе проходит бойцовский вечер UFC 246, главным событием которого станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором, бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, и американцем Дональдом Серроне.

Перед началом боя корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров пообщался с мексиканскими болельщиками, спросив, кого они поддерживают – россиянина Хабиба Нурмагомедова или ирландца Макгрегора.

«Я из Мексики. Я больше за Хабиба. Он лучший. 28-0, непобеждённый и неоспоримый. Конор – цыплёнок», — поделился мнением болельщик.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В октябре 2018 года Конор Макгрегор проиграл Нурмагомедову на турнире UFC 229.

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