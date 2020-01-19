Дэна Уайт: Макгрегор выглядел невероятно
Глава UFC Дэна Уайт поделился впечатлениями от победы Конора Макгрегора над Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
«Макгрегор выглядел невероятно. Мы подумаем о дальнейших планах в полусреднем весе. Всегда есть критики, всегда есть разные мнения. Кто-то скажет, что Серроне — не тот соперник, но это ерунда. Конор выглядел быстрым, бил жёстко, у него был план на бой, и он одержал победу», — сказал Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 246.
Напомним, Конор Макгрегор одержал первую с ноября 2016 года победу, тогда в титульном бою он побил Эдди Альвареса. Конор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. У Серроне уже третье поражение кряду. Все эти проигрыши были у американца досрочными.
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