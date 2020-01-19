Дэна Уайт: реванш Хабиба с Конором станет крупнейшим боем в мире

Глава UFC Дэна Уайт вновь дал понять, что хотел бы организовать повторный поединок между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Послушайте, нужно говорить о том, что имеет смысл. Конор хочет боя с Хабибом. В этом много личного. Макгрегор одержим реваншем. Он знает, что тогда он не был готов на сто процентов. Хабиб ни разу не проиграл. Можно говорить о его наследии. Он является чемпионом, и после победы в первом бою он стал более известным.
Вспомните противостояния Али и Формана, Али и Фрэйзера, Хаглера и Хирнса. Реванш Конора с Хабибом будет крупнейшим в мире. Этот бой имеет смысл, поединок за титул в лёгком весе. Нужно делать бой с Хабибом. Он также важен и для наследия Нурмагомедова. Если он победит Фергюсона, а потом победит Макгрегора, получится, что он побеждал лучших в истории", — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 246.
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