Дэна Уайт: Москва? Бой Хабиба и Конора не состоится там

Президент UFC Дэна Уайт исключил возможность организации повторного поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в Москве. По его словам, на это есть множество причин.
«Москва? Это невозможно. Этого не случится в Москве, этот бой не состоится там. Есть много причин, почему этот бой не будет проведён в Москве. Есть варианты с Великобританией, Нью-Йорком, Техасом и Лас-Вегасом. Если говорить откровенно, то Лас-Вегас — лучшее место для такого боя. Но, к сожалению, Хабиб — не большой фанат этого города после того, что случилось здесь в предыдущий раз», — сказал Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 246.
Напомним, первая встреча Нурмагомедова с Макгрегором состоялась в октябре 2018 года, и тогда россиянин победил в четвёртом раунде.
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