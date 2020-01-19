Ирландские фанаты зарядили оскорбительную кричалку в адрес Нурмагомедова
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне. Эта победа стала для ирландца первой с ноября 2016 года.
После завершения шоу ирландские фанаты устроили яркий перфоманс на улицах Лас-Вегаса и начали кричать оскорбительную кричалку в адрес чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор испытывают друг к другу неприязнь. Впервые они провели поединок в октябре 2018 года. Тогда россиянин одержал досрочную победу в четвёртом раунде. После победы Макгрегора над Серроне президент UFC Дэна Уайт заявил о необходимости организации реванша Конор — Хабиб.
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