Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Ирландские фанаты зарядили оскорбительную кричалку в адрес Нурмагомедова

Ирландские фанаты зарядили оскорбительную кричалку в адрес Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне. Эта победа стала для ирландца первой с ноября 2016 года.

После завершения шоу ирландские фанаты устроили яркий перфоманс на улицах Лас-Вегаса и начали кричать оскорбительную кричалку в адрес чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор испытывают друг к другу неприязнь. Впервые они провели поединок в октябре 2018 года. Тогда россиянин одержал досрочную победу в четвёртом раунде. После победы Макгрегора над Серроне президент UFC Дэна Уайт заявил о необходимости организации реванша Конор — Хабиб.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020