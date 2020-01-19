Видео: молниеносная победа Макгрегора над Серроне

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встречались экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и экс-претендент на титул Дональд Серроне.

Макгрегор с первых секунд ринулся в атаку и ошеломил американца жёсткими попаданиями. Конор разбил сопернику нос. Через несколько секунд он провёл хай-кик, и Дональд оказался на канвасе. После этого ирландец добил 36-летнего соперника. Эта победа стала для Макгрегора первой с 2016 года.

Серроне потерпел третье поражение кряду. В предыдущих двух боях Дональд проиграл Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи. После поражения в бою с Конором американец заявил, что не собирается завершать карьеру.