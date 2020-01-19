Поцелуй Макгрегора с женой в октагоне и Серроне в нокауте. Яркие фото победы Конора

19 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встречались экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, бой прошёл в полусреднем весе.
Макгрегор с первых же секунд бросился на соперника. Серроне пропустил несколько тяжёлых ударов. Затем Конор провёл мощный хай-кик, Дональд оказался на канвасе, и там ирландец добил его серией ударов. Рефери вмешался в одностороннее избиение и остановил встречу.
Ирландец одержал первую победу с ноября 2016 года, когда ему удалось победить Эдди Альвареса и завоевать титул в лёгком весе. Серроне потерпел третье поражение кряду. До этого он проиграл Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.
Лучшие кадры с боя Макгрегор — Серроне — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Лас-Вегасе.
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