Мейвезер разместил самодельные постеры своих боёв с Нурмагомедовым и Макгрегором
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер намекнул, что его возвращение в спорт состоится в поединке с одним из бойцов UFC. На своей официальной странице в «Инстаграме» американец разместил фотографии двух самодельных постеров. В одном из них анонсируется его бой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, а во втором — поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Соответствующие записи можно увидеть на странице Мейвезера в социальной сети.
Напомним, Флойд Мейвезер и президент UFC Дэна Уайт готовят совместный проект по возвращению боксёра в большой спорт. Детали их соглашения не известны. Ожидается, что Флойд выступит осенью 2020 года.
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Ирландец не заметил Ковбоя и готов мстить Нурмагомедову. В конце года нас может ждать главный реванш в истории боёв.
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