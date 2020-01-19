Мейвезер разместил самодельные постеры своих боёв с Нурмагомедовым и Макгрегором

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер намекнул, что его возвращение в спорт состоится в поединке с одним из бойцов UFC. На своей официальной странице в «Инстаграме» американец разместил фотографии двух самодельных постеров. В одном из них анонсируется его бой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, а во втором — поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Соответствующие записи можно увидеть на странице Мейвезера в социальной сети.

Напомним, Флойд Мейвезер и президент UFC Дэна Уайт готовят совместный проект по возвращению боксёра в большой спорт. Детали их соглашения не известны. Ожидается, что Флойд выступит осенью 2020 года.