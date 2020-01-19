Нейт Диаз назвал бой Макгрегора и Серроне поддельным

Боец UFC Нейт Диаз поделился впечатлениями от противостояния бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с экс-претендентом на титул UFC в лёгком весе Дональдом Серроне. Диаз предположил, что этот поединок был не совсем честным.

«Всё это дерьмо полная подделка», — написал Диаз на своей странице в «Твиттере».

Напомним, бой Конора Макгрегора с Дональдом Серроне возглавил турнир UFC 246 в Лас-Вегасе. Встреча не продлилась и минуты, Конор нокаутировал соперника через 40 секунд после старта схватки. При этом Серроне впервые в карьере не успел нанести ни одного удара.

После победы Конора президент UFC Дэна Уайт заговорил о необходимости проведения боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.