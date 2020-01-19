Видео: Бешеные ирландцы громко празднуют победу Макгрегора в Лас-Вегасе

Ранним утром 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии встретились экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне. Конор не оставил ни единого шанса сопернику, ошеломив его жёсткими ударами уже на первых секундах. Его стремительные атаки заставили рефери остановить встречу уже через 40 секунд после начала.

Эта победа стала для ирландца первой с ноября 2016 года, когда он победил Эдди Альвареса. Она вызвала невероятные эмоции у болельщиков Макгрегора, прибывших на бой в Неваду из Ирландии. Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, после победы Конора президент UFC Дэна Уайт заговорил о необходимости организации реванша между Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.