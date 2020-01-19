Вартанян: Серроне вышел с мыслью очкошника, как было на видео Хабиба

Бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян поделился впечатлениями о победе Конора Макгрегора над Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Боец раскритиковал Серроне, отметив, что поражение стало следствием его технических недоработок.
«Конор сделал то же самое, что и всегда, — пошёл вперёд. Ковбой даже не понял, что произошло. Серроне взял паузу, он не хотел тратить все силы сразу. Серроне ожидал, что будет пять раундов, думал, что постоит в клинче, найдёт себя и продолжит.
Удары плечом Макгрегора никак не повлияли на бой. Их обычно наносят у клетки в клинче, прижав соперника. С технической точки зрения победа Конора — это недоработка Серроне. Непонятно, чем он вообще занимался, каким был настрой на бой. Серроне выходил, как в видео, которое выложил Хабиб, — с мыслью очкошника.
Реванш Конора и Хабиба? Если Хабиб выиграет у Тони, то, скорее всего, будет драться с Конором. Это очень выгодно UFC. Думаю, Хабиб будет доминировать, как и в первом бою», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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