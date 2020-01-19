Лобов: поздравляю моего брата Конора. Следующий поединок — с Мейвезером

Бывший боец UFC близкий друг Конора Макгрегора Артём Лобов поздравил ирландца с победой над бывшим претендентом на титул Дональдом Серроне и заявил, что следующий бой Конор должен провести с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Поздравляю моего брата Макгрегора. Следующий бой — с Мейвезером 5 мая», — написал Лобов на своей странице в «Твиттере».

5 мая 2020 года — будний день. Но в этот день отмечается традиционный мексиканский праздник Синко де Майо. Вероятнее всего, Лобов имел в виду ближайшие к этой дате выходные.

Напомним, 19 января ранним утром по московскому времени Конор Макгрегор одержал первую победу с ноября 2016 года, нокаутировав в первом раунде Дональда Серроне.