Лобов: поздравляю моего брата Конора. Следующий поединок — с Мейвезером
Бывший боец UFC близкий друг Конора Макгрегора Артём Лобов поздравил ирландца с победой над бывшим претендентом на титул Дональдом Серроне и заявил, что следующий бой Конор должен провести с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.
«Поздравляю моего брата Макгрегора. Следующий бой — с Мейвезером 5 мая», — написал Лобов на своей странице в «Твиттере».
5 мая 2020 года — будний день. Но в этот день отмечается традиционный мексиканский праздник Синко де Майо. Вероятнее всего, Лобов имел в виду ближайшие к этой дате выходные.
Напомним, 19 января ранним утром по московскому времени Конор Макгрегор одержал первую победу с ноября 2016 года, нокаутировав в первом раунде Дональда Серроне.
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