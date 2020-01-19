Адбулманап Нурмагомедов: нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте $ 100 млн

Адбулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что сын может провести реванш с экс-чемпионов UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Вместе с тем он подчеркнул, что за это Хабиб попросит контракт в размере $ 100 млн.

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте $ 100 млн. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш. Не знаю, может, Дэна Уайт захочет организовать, раз ему нужен этот бой», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Р-Спорт».

Напомним, 19 января ранним утром по московскому времени Конор Макгрегор вернулся в октагон после более чем годичного простоя. На турнире UFC 246 он нокаутировал Дональда Серроне.