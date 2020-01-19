Абдулманап Нурмагомедов: разве Серроне серьёзный соперник? Кто его не избивал?

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал победу Конора Макгрегора над Дональдом Серроне. Нурмагомедов-старший назвал бой «очень хорошим», но подчеркнул, что Серроне нельзя назвать серьёзным соперником.

«Очень хороший бой, но он боится Ислама Махачева и не хочет с ним драться. Разве Серроне — соперник серьёзным бойцам? Его избивали все за претендентские бои. Кто его не избивал? Что тут нового? Я же говорил, что он его побьёт на первой минуте», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Рен-ТВ».

Напомним, после победы Конора Макгрегора глава UFC Дэна Уайт заявил о необходимости организации повторного боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым. В их первой встрече россиянин победил приёмом в четвёртом раунде.