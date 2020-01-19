Вердум вызвал на бой Олейника
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум поздравил Алексея Олейника с победой над Морисом Грином на турнире UFC 246, а также воспользовался случаем, чтобы вызвать его на бой.
«Алексей, поздравляю с победой. При всём уважении, думаю, мой уровень джиу-джитсу выше, чем у тебя. Давай попляшем. Ты можешь стать специальным гостем программы моего возвращения в UFC», — написал Вердум на своей странице в «Твиттере».
Отметим, бой Вердума и Олейника должен был состояться в сентябре 2018 года и возглавить турнир UFC в Москве. Но незадолго до этого в организме Фабрисиу были обнаружены запрещённые препараты. Вердума дисквалифицировали на два года, и с тех пор он не выходил в октагон ни в одном из промоушенов мира. 30 июля ему исполнится 43 года.
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