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Дэна Уайт: бой Масвидаля и Усмана должен состояться

Дэна Уайт: бой Масвидаля и Усмана должен состояться
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил намерение организовать бой чемпиона организации в полусреднем весе Камару Усмана с обладателем так называемого титула «лучшего ублюдка» (BMF) Хорхе Масвидалем.

«В идеальном мире мы хотим организовать бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором и встречу Хорхе Масвидаля с Камару Усманом. Ребята, вы знаете, что встреча Масвидаля с Усманом должна состояться», — рассказал Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 246.

Напомним, Конор Макгрегор на турнире UFC 246 выступил в полусреднем весе и нокаутировал Дональда Серроне. Камару Усман в последней встрече нокаутировал Колби Ковингтона, а Хорхе Масвидаль взял верх в бою с Нэйтом Диазом и завоевал пояс BMF.

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