Финкельштейн — о ситуации с трансляцией боя Олейника на Украине: это дурость политическая

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о ситуации вокруг трансляции турнира UFC 246 на Украине. Напомним, телеканал Setanta Sports показал все бои основного карда, за исключением боя россиянина Алексея Олейника. Во время поединка Олейника Setanta Sports показывала в повторе женский бой предварительного карда Роксанн Модаффери — Мейси Барбер.



Руководство телеканала отказалось комментировать эту ситуацию, сославшись на решение правительства страны.



«Это дурость политическая. Это ненормально. Там дебилы какие-то сидят на местах, причём здесь спорт? Нельзя спорт смешивать с политикой. Олейник с Украины, он у меня начинал, даже в одно время жил у меня в Санкт-Петербурге, я ему тренировки предоставял в своё время. Много боев у меня провёл, больше десяти, наверное.



Мое отношение? Я плохо к этому отношусь, должны были показать его бой. Я особо в политику на лезу, но это дурость. Не важно, что он по национальности украинец, где бы он ни жил, многие ребята болели ли бы за него, пример бы брали. Олейник достоин уважения, политические взгляды тут не причём. Я осуждаю данную ситуацию», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На Украине не показали бой россиянина Олейника на UFC 246