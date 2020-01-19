Фьюри: не хочу спарринговать с Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что не хочет спарринговать с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа в преддверии реванша с Деонтеем Уайлдером.



«Я не хочу спарринговать с Джошуа, потому что он и близко не похож на Деонтея Уайлдера. Я не хочу давать ему лишнюю информацию. Пусть он лучше увидит, что я перебоксирую его в реальном бою, а не в спарринге. Его время точно придёт», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingNews24.



Последний на текущий момент бой 31-летнего Фьюри состоялся в сентябре 2019 года. Британец победил шведа Отто Уаллина единогласным решением судей. Всего на его счету 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 29 побед (в том числе 20 нокаутом), а один поединок свёл вничью.