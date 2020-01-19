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Фьюри: для чего мне драться с Усиком? Он ноунейм

Фьюри: для чего мне драться с Усиком? Он ноунейм
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что ему неинтересен бой с Александром Усиком.

«Усика нет в моём списке. Он ноунейм. Нет тех, кто заинтересован в этом бое. Он не принесёт денег. Для чего мне драться с ним? Он маленький тяжеловес, который плохо говорит по-английски. Мне нужны большие бои, и этот бой меня точно не интересует. Этот бой не станет большой битвой. Усик по-прежнему является иностранцем на Западе. Чемпион в супертяжёлом весе должен быть из Великобритании или США.

На Украине Усик может быть большой звездой, но Великобритания и США не интересуются боксирующим украинцем. Чемпион мира в супертяжёлом весе должен быть с Запада», — цитирует Тайсона Фьюри BoxingNews24.

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