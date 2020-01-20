Тактаров уверен, что любой борец перевёл бы Макгрегора на землю в начале боя с Серроне

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением о возможном реванше между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Тактаров отметил, что Макгрегор допускает ошибки и ему в любом случае будет тяжело в бою с сильным борцом.



«Конор – это удобный соперник для… Вспомните начало боя с Серроне: Макгрегор оставил ногу в опасном положении (речь о клинче в центре октагона после первой неудачной попытки ирландца пробить с левой руки. – Прим. «Чемпионата»), коленом в голову он, конечно, добавил, но, по большому счёту, против борца та ситуация — это гарантированный перевод в партер. Дальше ты сбиваешь дыхание, а потом начинается самое тяжёлое.



Не рано ли ждать реванша с Макгрегором? Рановато. Давайте посмотрим, что будет в апреле. Если вдруг Тони выиграет, то Хабиба сольют. Не дадут возможности подняться обратно», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.



Полное интервью с Олегом Тактаровым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».