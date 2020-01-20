Тактаров: у Макгрегора были проблемы в подготовке перед боем с Хабибом

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров считает, что Конор Макгрегор смог исправить проблемы в подготовке к боям, проявившиеся в поединке с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года.



«Думаю, что про алкоголь он говорит, потому что ему сказали так делать. Придумал новую фишку: какой прекрасный у меня алкоголь – не пьёшь его и выигрываешь (смеётся). А так, конечно, у него были проблемы в подготовке к предыдущему бою.



Представляете себе Ирландию? Это маленькая страна, достаточно сельская. Парень – хулиган с улицы, а тут на него посыпались деньги. Он начал их считать и начал их делать. Сегодняшняя победа для него, как первая. Макгрегор понял, как это погано, когда на тебя сыпется ненависть. Хорошо, русский язык не понимает. Если бы ему перевели дословно, что там наши южные болельщики — позор нашей страны – пишут, то он бы ещё быстрее форму набрал», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.



Полное интервью с Олегом Тактаровым читайте в ближайшее время на «Чемпионате»