Отец Нурмагомедова: переговоры о бое с Мейвейзером пройдут после поединка с Фергюсоном

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о предстоящих переговорах о бое с известным боксёром Флойдом Мейвейзером, а также выразил мнение об условиях проведения поединка.

«У Мейвейзера статистика боёв 50 побед и ноль поражений, он величайший в боксе и он хочет подраться с таким же чемпионом, который не проигрывал ни одного боя.



С Хабибом всё нормально, но сейчас у нас на очереди Тони Фергюсон. Мы заявили уже давным-давно: дайте нам закончить с Тони, после этого полгода поработаем с командой украинского боксёра Василия Ломаченко, потом будет бой по боксу. Мы предлагаем любой день в любом месте, только с одним условием: 11 раундов по боксу и один по смешанным единоборствам (ММА), если мы выстоим 11 раундов против лучшего боксёра, то почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА с нами? Но все дела будут после Тони», — приводит слова отца Нурмагомедова ТАСС.



Ранее Мейвезер самодельным постером анонсировал поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



Напомним, Флойд Мейвезер и президент UFC Дэна Уайт готовят совместный проект по возвращению боксёра в большой спорт. Детали их соглашения не известны. Ожидается, что Флойд выступит осенью 2020 года.