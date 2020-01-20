Игрок в покер проиграл $ 1 млн из-за поражения Серроне от Макгрегора. Видео
Бизнесмен и игрок в покер Дэн Билзерян проиграл $ 1 млн всего за 40 секунд. 39-летний американец армянского происхождения поставил деньги на победу американца Дональда Серроне в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, на турнире организации в Лас-Вегасе. Макгрегор победил Серроне нокаутом через 40 секунд после начала поединка.
Видео того, как выглядит $ 1 млн, который Билзерян поставил на победу Серроне, можно посмотреть в «твиттере» ODDSbible.
На счету 36-летнего Серроне 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел 14 поражений, а ещё один бой завершился вничью. У 31-летнего Макгрегора 22 победы и четыре поражения в 26 поединках в MMA.
«Неужели Хабиб перевоспитал?» Канделаки — о Макгрегоре, который обнял Серроне после боя
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