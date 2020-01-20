Россиянин Олейник, бой которого не показали на Украине, установил рекорд MMA

Россиянин Алексей Олейник стал первым бойцом смешанных единоборств, который побеждал в четырёх разных десятилетиях, отмечается в сообщении в «твиттере» журналиста USA Today Майка Бона.
На счету 42-летнего Олейника 62 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 58 побед и потерпел 13 поражений, а ещё один бой завершился вничью. В UFC российский спортсмен провёл 11 поединков, выиграв 7 из них. Дебют Олейника в MMA состоялся в ноябре 1996 года.
18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе Олейник болевым приёмом на руку во втором раунде одержал победу над американцем Морисом Грином. На Украине поединок не показали по политическим причинам. Главным боем вечера стал поединок с участием ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне. Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд.
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